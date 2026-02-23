Lloran la ausencia de Willie Colón

Willie Colón, cantante estadounidense de origen puertorriqueño, ha muerto a los 75 este este sábado 21 de febrero informó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales. “Es con profundo tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia”, se lee al inicio.

“Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, finalizan en el mensaje.

Legado

El cantautor y trombonista, pionero de la salsa y conocido como “El Malo del Bronx”, tuvo una larga y exitosa carrera y se convirtió en ícono de la comunidad latina. Entre sus temas más exitosos se encuentran “El gran varón”, “Pedro Navaja”, “Todo tiene su final”, “Gitana” e “Idilio”, entre muchas otras.

A Willie Colón le sobreviven su esposa, Julia Colón Craig, y sus cuatro hijos: Willie Jr., Diego, Miguel y Antonio.

Trayectoria

William Anthony Colón, su nombre real, nació en Nueva York en 1950; de origen puertorriqueño, es conocido por haber formado parte de los dúos Willie Colón & Héctor Lavoe y Willie Colón & Rubén Blades, también considerado como uno de los intérpretes más influyentes en la historia de la salsa.

Fue un pionero de ese género y un artista con grandes éxitos de ventas, siendo una figura clave en la naciente escena musical neoyorquina asociada a Fania Records. También es conocido por haber adoptado la imagen de gánster en las portadas de sus álbumes antes de popularizarse.

También participó en la política, como líder comunitario, se dedicó a la lucha por los derechos civiles, además de ser presidente de la Asociación de Artes Hispanos, en su gestión construyó el Centro Cultural Julia de Burgos de Nueva York.