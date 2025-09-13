Lloran la muerte de Alan Yu

Fans del actor y cantante chino Yu Menglong, mejor conocido como Alan Yu, lloran y lamentan su muerte en redes sociales. El artista, conocido por sus papeles en Go Princess Go y Eternal love, perdió la vida al caer de un edificio en Pekín.

Los primeros detalles de la tragedia fueron compartidos por un bloguero llamado Detective Xiaoyan, quien indicó que Yu y un grupo de amigos estaban una reunión nocturna antes de que se descubriera su cuerpo.

El cantante de 37 años se habría retirado de la reunión en la madrugada. Acto seguido, se fue a su habitación y la cerró con llave. Su cuerpo fue descubierto abajo alrededor de las 6 de la mañana por un transeúnte. “Con profundo pesar, informamos a todos que nuestro querido YML falleció el 11 de septiembre de 2025 debido a una caída desde un edificio. La investigación policial ha descartado cualquier sospecha criminal. Que el difunto descanse en paz”, publicó su compañía.

Menglong Yu nació el 15 de junio de 1988 en Urumqi, Xinjiang, China, se graduó en el Instituto de Artes Escénicas de Beijing, lo que cimentó su carrera artística. De acuerdo con IMDb, el actor, conocido por Xin bai niang zi chuan qi (2019), Love Game in Eastern Fantasy (2024) y Liang sheng, wo men ke bu ke yi bu you shang (2018).