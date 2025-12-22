Llorar también es de valientes

Cuando se piensa en una película de acción, de inmediato se viene a la cabeza la imagen de algún tipo rudo capaz de enfrentar solo a cualquier número de maleantes, pero para el actor Luis Gerardo Méndez, el valor puede demostrarse de una manera más transgresora, y esa es mostrando vulnerabilidad.

“Sobre todo como hombres, por la educación que tenemos de no llorar y menos con otro amigo. Lloras si quieres con tu mamá, pero no en frente de tu compa, pero justamente ahí está el crecimiento, en esas conversaciones con tus colegas, ojalá lo pudieras hacer con un especialista, pero si no, ábrete con tus amigos”, expresa. Eso es precisamente lo que ocurre con los protagonistas de la película La hora de los valientes, en la cual él interpreta a un psicoterapeuta que tiene que cumplir con horas de servicio comunitario, así que le asignan a un policía que pasa por un periodo de depresión debido a que acaba de descubrir que su esposa lo engaña.

“El tema que me llama mucho la atención es el de hablar de lo que te está doliendo, de encontrar un colega con quien soltar todo”, comenta Memo Villegas, quien interpreta al policía. La cinta, ya disponible en Netflix, también toca temas como las condiciones precarias en las que trabajan los elementos encargados de la seguridad, la corrupción en las instituciones y el peligro con el que se vive todos los días al salir a las calles, pero abordados desde el humor negro.

“Hay situaciones absurdas, el hecho de que un psicólogo esté dándole terapia a un policía en una patrulla ya es surreal, pero ahí está la tierra fértil para la comedia”, recalca Luis Gerardo Méndez.

La hora de los valientes se basa en la película Tiempo de valientes (2005), guión que fue elegido para traer a la actualidad en nuestro país de la mano del director argentino Ariel Winograd. Méndez había coincidido con Villegas en un comercial que hicieron de su mezcal Ojo de Tigre hace cuatro años y desde entonces cuenta que estuvo buscando la oportunidad de trabajar con él. “Cuando reconoces tu comedia, cuando reconoces tu ‘timing’, tus referencias en otro actor, es muy bonito y dan muchas ganas de trabajar”, expresa.

“Había un trabajo en conjunto más allá de la química, que habla de la grandeza de ellos dos como personas y como actores”, añadió Winograd.