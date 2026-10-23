Lo insólito y lo cotidiano de Horna

Fotografías de huevos en matrimonio, el rostro de una mujer fusionándose con una prisión y una sesión en una casa de Coyoacán con un estilo vampiresco. La fotógrafa Kati Horna (Hungría, 1912- Ciudad de México, 2000) siempre le dio un giro especial a sus imágenes, que ahora se podrán admirar en la que es su primera gran exposición retrospectiva, la cual se podrá ver en el Museo del Palacio de Bellas Artes.

Bajo el título de “Kati Horna. Lo insólito es lo cotidiano”, la muestra aborda las distintas etapas de la creadora, quien hizo fotografía documental y fotoperiodismo durante la Guerra Civil española. “Además del trabajo, esta exposición da la oportunidad de mostrar al ser humano, cómo fue como artista comprometida con su tiempo, una artista con convicciones políticas y sociales progresistas y también una gran amiga, interesada en crear lazos afectivos y colaborativos”, aseguró Daniel Garza Usubiaga, uno de los curadores de la muestra.

Secciones

Esos lazos afectivos se pueden ver en el núcleo titulado “La banda: redes vivas”, donde además de fotografías que tomó Kati Horna a sus amigos, como aquellas que hizo a Gunther Gerzso y Benjamin Péret en la boda de Leonora Carrington con Emérico Weisz, hay postales que le enviaron Alan Glass y Mathias Goeritz. “Queridísima Kati, esta ciudad es maravillosa, pero tan excitante que uno casi no tiene tiempo para pensar. A pesar de eso pienso en ustedes con gran cariño”, le escribió Goeritz en una postal que envió desde Nueva York, en 1967.

Áreas de la exposición

El recorrido comienza con el núcleo dedicado a la vida de Horna en Europa, antes de exiliarse en México en 1939. En esa selección, señaló el curador, se podrá ver una mezcla del trabajo documental de la fotógrafa, junto a imágenes más artísticas en las que incorpora los lenguajes de las vanguardias como el humor y la crítica social dadaísta. En el siguiente núcleo, “En tiempos de guerra: mirada y testimonio”, se muestra una compilación del trabajo fotoperiodístico de Horna durante la Guerra civil española. Yolanda Guasch Marí, también curadora, destaca las fotografías que hizo de milicianos y que funcionaron como contrapropaganda fascista.

En el tercer núcleo se exhiben importantes series que hizo la fotógrafa ya en México, como “Mujer y máscara”, “Impropmtu con arpa” e “Historia de un vampiro que sucedió en Coyoacán”.

Protesta

Mientras se realizaba el recorrido de prensa, un grupo de trabajadores del Palacio de Bellas Artes protestó de forma pacífica a las afueras de las salas. En las pancartas que sostenían había mensajes como: “No más imposición en talleres del MPBA”.

Gregorio, uno de los trabajadores que se manifestaban, explicó que la protesta se debía a que varios sindicatos han intentado promover a trabajadores en los talleres de museografía del recinto, “sin tener los méritos”.

El trabajador explicó que en los talleres, el personal se dedica a la pintura de las salas, la iluminación y montaje, labor que requiere experiencia y detalló que antes, la incorporación de personal en los talleres se decidía solo entre dos sindicatos y que ahora se ha complicado porque ya son cinco.

Ante la pregunta de la prensa sobre por qué son tantos sindicatos, Gregorio indicó que los trabajadores buscan diálogo y apoyo del Inbal, pero no lo han recibido.