Lo que no sabías de las lentejas

Agosto 29 del 2025
Las lentejas son ricas en fibra, vitaminas del grupo B, entre las cuales destaca el ácido fólico, y minerales como el potasio, el calcio, el fósforo, magnesio, zinc y el hierro.

Por su contenido en fibra soluble y sus nutrientes, el consumo de lentejas puede ayudarte a reducir el estreñimiento y el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, y el colesterol.

¿Sabías que…?

Para facilitar la absorción del hierro procedente de las lentejas, es recomendable que tomes en la misma comida, una fruta rica en vitamina C como, por ejemplo, el kiwi, la naranja, el higo, la fresa, la manzana o el melón.

Puedes preparar una ensalada de lechuga, pimiento rojo, arroz y lentejas para disfrutar de un plato único, completo y muy nutritivo. Las lentejas resultan una buena alternativa para que los vegetarianos aporten hierro, calcio y proteínas a su dieta.

Aunque el famoso refrán diga que “las lentejas, comida de viejas, si quieres las comes y si no, las dejas”, el consumo de lentejas nos aporta una gran variedad de nutrientes y es recomendado para todas las edades.

Variedades más comunes

Beluga

Pardina

Puy

Verdina

Urad dal

Reina

Armuña

Crimson

Red chief

Rubia castellana

Pueden ayudarte en caso de estreñimiento, hipertensión, colesterol y actividad física.

