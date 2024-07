Talina Fernández, la llamada “dama del buen decir”, pasaba por una etapa de reinvención donde no solo se daba una nueva oportunidad en el amor al lado de José Manuel Fernández, sino también incursionaba en los nuevos medios de comunicación con su canal de Youtube, donde no solo hablaba de sus experiencias de vida, también hacía lo que ella hacía muy bien, entrevistar.

Pero su vida estaba llegando a su final y ella lo supo tan solo un mes antes de su partida, cuando comenzó a sentirse muy débil y cansada, motivo por el cual se sometió a un chequeo médico donde le fue diagnosticado mielosis displásica, un síndrome que le impedía producir células sanguíneas, lo cual derivó en leucemia en poco tiempo.

Debido a los fuertes dolores que esto le provocó, Talina pasó la última semana de su vida hospitalizada, donde a pesar de los esfuerzos de los médicos su cuerpo se fue deteriorando y falleció el 28 de junio de 2023, tenía 78 años de edad.

Fue velada en su hogar en Lomas de Chapultepec, donde se dieron cita familia, amigos y colegas, quienes acompañaron a sus hijos Coco y Patricio Levi, además de sus nietos María, José Emilio y Paula, hijos de Mariana Levy quien falleció en 2005 debido a un infarto. Los restos de Talina fueron cremados.

Partida

Después de la partida de Talina sus hijos dieron a conocer su intención de vender la casa de la comunicadora, ya que para ellos no era posible sacar adelante los gastos de una lugar como ese, pero hasta el día de hoy ese plan no se ha llevado a cabo; pero en noviembre de ese año Coco y Pato realizaron dos bazares con las pertenencias de la también actriz, ya que Patricio enfrentaba problemas de salud y no contaba con recursos para su atención médica; pero enfrentaron duras críticas por haberse deshecho de las cosas de su madre de esta manera.

“La cantidad de ‘hate’ que hay es inenarrable, pero yo trato de no hacerles caso… De repente sí medio me engancho y me dan ganas de pegarles unas buenas palabrotas, pero, ay, pobrecitos, no tienen nada mejor que hacer que andar criticando que cómo vamos a vender las cosas de mi mamá, ‘¡qué malos hijos!’, que por qué no hacemos un museo…”, declaró Pato al respecto a la periodista Berenice Ortiz.

Por su parte, Coco Levy aseguró que esta decisión fue hasta terapéutico para ellos, porque de alguna forma les estaba ayudando a sanar la herida por la partida de su madre.

Otra muerte

En marzo de 2024 la familia Levy Fernández enfrentaría otro momento de luto, con la partida de Fernando Carrillo, hermanastro de Coco y Pato e hijo de Alejandro Carrillo Castro, quien fuera el segundo esposo de Talina. Los tres crecieron queriéndose como hermanos de sangre y era el mejor amigo de Pato, quien lo vio morir mientras comían en su casa.

“Mi hermanastro murió de un ataque cardiaco, comiendo en mi casa, enfrente de mí y de Coco. Estuvo cuatro horas en convulsiones y nosotros ayudándole, dándole de respiración de boca a boca, haciéndole CPR (reanimación cardiopulmonar), todo este rollo…”, declaró Pato en una entrevista con el programa Ventaneando.

Pero la desgracia volvería a esta familia, porque el 10 de junio de 2024 sería Patricio Levy quien fallecería de un paro cardíaco, su deceso se dio mientras él dormía. “Pato tenía una deficiencia cardíaca, una arritmia, tenía un pulmón medio ponchado y tenía diabetes, y hace tiempo estaba enfermo de muchas cositas y de todas juntas estaba tratado de mejorar y había mejorado, pero pues no lo logramos”, declaró al respecto Coco Levy a Gustavo Adolfo Infante, quien es el único hijo que le sobrevive a Talina Fernández.