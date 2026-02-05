Lo que se ve no se juzga: Toñita

En los últimos días, una expresión poco conocida causó controversia: “matrimonio lavanda”. El término se viralizó tras declaraciones de una “exacadémica” que involucraron a Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, una de las parejas más mediáticas de la farándula, generando debate y búsquedas en Google.

La polémica se encendió luego de que la cantante Toñita sugiriera, en una entrevista, que la relación entre Rivera y Rodríguez no respondería a una unión tradicional basada en la atracción romántica o sexual. “Respeto mucho a Carlitos, a Cynthia, pero ya son otros niveles. Solamente tengo la misma idea que Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Entre Cynthia y yo, lo único que voy a poder decir es lo siguiente: ella sabe, ella sabe cosas y lo que ella sabe se lo va a llevar a la tumba, y lo que yo sé me lo voy a llevar a la tumba”, dijo Toñita.

Orientación sexual

Cabe recordar que, en distintas ocasiones, Rivera ha sido señalado por supuestas preferencias sexuales, tema sobre el cual él nunca se ha pronunciado públicamente. “Yo creo que son una bonita pareja, tienen un niño que no quieren mostrar. Lo que piense mi mente atrás de todos ustedes, eso jamás lo voy a decir. Nosotros no somos nadie para sacar a nadie del clóset”, afirmó.

Ante el comentario de Toñita, fans comentaron que el enlace de los famosos es un “matrimonio lavanda”, término que describe una unión que se establece por conveniencia social, profesional o legal, más que por un vínculo sexoafectivo. Su origen se remonta a contextos históricos en los que la orientación sexual podía significar discriminación o el fin de una carrera pública.