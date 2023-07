Las estrellas Salma Hayek y Jennifer López siguen siendo unas de las actrices más respetadas en el mundo de la industria del cine. Cada una con su talento y belleza particular ha sabido abrirse camino entre las máximas celebridades y hoy en día son consideradas íconos en el ambiente.

Salma Hayek nació en Coatzacoalcos, México, y se destaca además como productora de cine. Tiene 56 años y en su trayectoria aparecen películas como El callejón de los milagros, Frida, El Gato con Botas y Eternals, entre otras.

De Jennifer López se puede señalar que nació en Nueva York y que además de actriz ha erguido una gran carrera como cantante, bailarina, diseñadora y productora. Esta semana cumplió 54 años y entre sus actuaciones más recordadas aparecen las de los filmes Anaconda, Out of sight, Sucedió en Manhattan y The Mother.

Cuando se habla de ambas estrellas del cine muchos recuerdan que hubo tres motivos por los que estuvieron distanciadas por años. Uno de ellos era que había existido un romance entre Salma Hayek y el actual marido de Jennifer López, el actor Ben Affleck.

Otro motivo que se especula es que Jennifer había aceptado protagonizar la película sobre Selena Quintanilla, papel que la mexicana había rechazado por respeto. El tercer motivo que las habría distanciado fueron las pretensiones de ambas de ponerse en la piel de Frida Kahlo, algo que finalmente hizo Salma Hayek. Estos motivos pasaron a ser solo rumores en estos días cuando la mexicana saludó en redes sociales a la “diva del Bronx” con motivo de su cumpleaños.