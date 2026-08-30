“Loba” supera millones de streams

A solo unas semanas de su lanzamiento, “Loba” ya supera los 1.1 millones de streams en plataformas digitales y gana presencia en distintos trends de Tiktok, consolidándose como uno de los lanzamientos más importantes de Emi Blue hasta ahora. La respuesta que ha recibido la canción refleja la conexión que la artista está logrando con nuevas audiencias.

“Estoy muy feliz por todo el apoyo que el público me está brindando. Llegar a más de un millón de ‘streams’ con ‘Loba’ significa mucho para mi proyecto y me motiva a seguir haciendo música, explorar nuevos sonidos y a llevar mi propuesta cada vez más lejos”, compartió Emi Blue.

En el top

Emi Blue se posiciona como una de las voces emergentes del reguetón alternativo en México. Su música combina sensualidad, melancolía y poder femenino, elementos con los que ha desarrollado una identidad propia que la distingue dentro del género.

El recibimiento de “Loba” marca un momento importante para Emi Blue y amplía el alcance de su música. Con este logro, la artista continúa construyendo una presencia cada vez más sólida dentro de la escena urbana mexicana.