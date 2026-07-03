Localizan a exreina entre escombros

Skarlent Rodríguez, modelo y ganadora de Miss Grand Orlando 2025, y su novio, José Castro, murieron durante los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

Sus cuerpos fueron encontrados en La Guaira, uno de los estados más afectados por el desastre natural, mientras que sus familias solicitaron apoyo económico para poder costear los funerales.

De acuerdo con sus familiares, la pareja se encontraba en el departamento donde vivía, en Catia La Mar, cuando ocurrió el sismo.

Los cuerpos no fueron hallados inmediatamente, sino con el paso de los días, los cadáveres se encontraban abrazados al momento de ser encontrados, según la prensa venezolana.

Siempre unidos

“Lamentablemente, este 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida… uno al lado del otro, juntos hasta el final”, se lee en la descripción de la campaña de recaudación.

La meta de la colecta es reunir cerca de 22 mil dólares (poco más de 385 mil pesos) para cubrir los servicios funerarios. En menos de 24 horas, desde su publicación, la campaña ya había superado los 15 mil dólares (262 mil 842 pesos) en donaciones.