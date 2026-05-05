Locos del Ritmo viven una etapa de delirio

Con cada despedida a un plano de vida diferente, Los Locos del Ritmo lejos de silenciar su rock and roll, han regresado más fuertes y, en esta ocasión, presienten que tendrán otra vez una “etapa de locura”.

Julio César Cruz, voz principal y guitarra, en charla con El Gráfico, recordó con mucho cariño a su compañero Rafael Acosta, fundador del grupo y pionero del rock en español. “No ha sido fácil porque ya son tres (músicos) que se nos adelantaron: Primero Lalo Toral, luego Mario Zanabria y, en 2025, fue Rafa. Pero creo que ellos, convertidos en ángeles, nos han ayudado porque muchos pensaron que con su partida se acababan Los Locos, pero hemos regresado mucho mejor y más fuertes”, indicó el cantante.

Por lo pronto, una de sus anheladas locuras será presentarse este 8 de mayo en el Nuevo Teatro Silvia Pinal junto con la Orquesta Filarmónica Internacional. “Desde el primer instante, se hizo el rock and roll, se creó una gran energía y química. Puedo decir con orgullo que en la música clásica también había rebeldes, así que hacemos una gran mancuerna”, externó Julio.