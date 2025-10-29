Logran 2° lugar en Mundial de Pasos Libres

La academia de baile Rincón Latino puso en alto el nombre de México en la ciudad de Calpe, España, donde se llevó a cabo el Mundial de Pasos Libres La Negra Salsa, del 23 al 26 de octubre, un evento que reunió a los mejores bailarines de diversos países del globo para competir, recibir talleres y convivir a través de bailes sociales de salsa y bachata.

Fue justo el domingo 26 cuando aconteció la participación de los chiapanecos y chiapanecas, en la categoría Grupos Bachata 2025, a las 7:30 de la noche, hora española (11 de la mañana en la hora mexicana), y la transmisión en vivo se pudo seguir la través de la cuenta oficial Pasos Libres La Negra Salsa en Instagram.

Veinte grupos en total compitieron en esta categoría, procedentes de Argentina, España, Italia, Corea del Sur, dos grupos de México, entre otros. Cada uno exhibió sus mejores pasos y vestuarios, demostrando por qué llegaron hasta este importante mundial.

Merecido segundo lugar

El equipo chiapaneco Rincón Latino fue el onceavo en pasar, con una actuación que desbordó energía; todos los bailarines y bailarinas totalmente sincronizados, un vestuario elegante y ese sabor latino que desató las palmas del público español. Después de que se presentaron todos los grupos, hubo una espera de dos horas para conocer los resultados. Algunos de los aspectos a calificar fueron proyección, vestuario, pasos y ejecución.

A las 5 de la tarde, hora de México, se supo la decisión del jurado: con una puntuación de 530 puntos, Rincón Latino obtuvo la segunda posición de este importante campeonato, consagrándose como un referente de la bachata en el sureste de México y del mundo; mientras que el primer lugar se lo llevó Otra Vaina, de Argentina, y el tercer puesto fue para Sabor Dinámico Boys, de España.

El grupo de chiapanecos que alcanzó esta gran hazaña está conformado por 5 hombres y 6 mujeres: Santiago Móshan, Valeria Nucamendi, Jonathan Meléndez, Jorge Velasco, Ivana Sofía García, Nayeli Montesinos, Ena Vanesa Castro, Diana Popomeyá, Inés Morales, Marco Montero y Jorge Arturo Conde.

Un punto a destacar es que este logro se alcanzó sin apoyo gubernamental, pues fue a través de eventos con causa y presentaciones como fueron juntando el capital para cumplir su sueño de representar a México en España. Rincón Latino, con sede en Tuxtla Gutiérrez, se especializa en diversos géneros como bachata y salsa. Ha formado campeones y campeonas internacionales, y ahora suma este importante subcampeonato mundial a su historial de éxitos.