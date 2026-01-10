LOL: en busca de nuevo talento

El humor en México tiene una nueva oportunidad de brillar. En su rol de jueces, Michelle Rodríguez, Adal Ramones y “El Capi” Pérez tendrán la misión de buscar el “gen LOL”: ese brillo de locura, humor y creatividad que tanto ama Eugenio Derbez.

El reality llamado LOL: buscando talento, llegará este 16 de enero a Prime Video, bajo la guía de Derbez, cuyo objetivo principal es dar foco a nuevos comediantes emergentes que construyan propuestas frescas. “Fuimos a visitar bares por todo México, teatros chiquitos y las calles. Me dije ‘aquí me puedo reír delicioso’ y disfruté cada presentación porque todas fueron muy variadas”, recordó “El Capi” en entrevista.

Por su parte, Adal Ramones destacó la diversidad de los aspirantes que hay en todo México: “Era increíble ver esa amalgama; alguien salía vestido de mujer, luego aparecían parejas o personas que decían ‘mi esposo ya participó’. Fue como un confeti de gente distinta”.

Tras el proceso de selección, los talentos más destacados tendrán la oportunidad de competir en la Casa LOL. El premio para los tres ganadores será el derecho de participar en la octava temporada de LOL: Last One Laughing México.

Las ciudades de Mérida, Monterrey y de México fueron los escenarios principales de esta búsqueda y pronto se presentarán la nueva ola de comediantes en México.