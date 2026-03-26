Lola Beltrán, cautivada por Luis Miguel

Lola Beltrán quedó fascinada con Luis Miguel, el cantante iba comenzando su carrera musical en 1982 cuando fue como invitado al programa El estudio de Lola Beltrán; ahí le dio la bienvenida con calidez y recibió elogios del pequeño, que llevaba apenas diez meses cantando.

El artista infantil colmó a Lola de halagos que la conmovieron. “Te tengo que decir que tu nombre, Lola Beltrán, es como si dijéramos ‘México’”, expresó el cantante de entonces 12 años de edad. “Chiquitito lindo, gracias, mi amor”, respondió ella mientras le daba un beso en la mejilla.

En esa charla, el intérprete se sinceró al decir que tenía poco tiempo para jugar, pues debía dedicar tiempo a su carrera, y cuando Lola le preguntó si no se había vuelto “presumidito”, Luismi, entre risas, dijo que no. Después, ella lo invitó a cantar y él deleitó al público con “Directo al corazón”.

Reencuentro

Un año después, en 1983, Luis Miguel volvió a estar en el programa televisivo de Beltrán. En esa ocasión cantó “Cielito lindo”, y una parte la interpretó junto a Beltrán al ritmo del mariachi.

Después, Lola animó a Luis Miguel a cantar junto a ella “Por un amor”, y aunque él no se la sabía, trató de no quedarse atrás. “¿Verdad que les gusta cómo canta las canciones rancheras, las canciones mexicanas?”, expresó la artista dirigiéndose al público.

Incluso, al reconocer ambos que ese momento no estaba planeado, ella trató de tranquilizar a Luismi diciéndole con tono de llamada de atención: “No te me pongas nervioso, no te me sientes”. Dos años antes de que Lola Beltrán muriera, en 2006, Luis Miguel la invitó a participar en el video “de La media vuelta”, en el que también aparecieron Juan Gabriel, Katy Jurado, Ofelia Medina, Amalia Mendoza, Carlos Monsivais y Pablo Montero.