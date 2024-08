Durante el tercer concierto del reality show La Academia, Cortés expresó públicamente su dolor: “Mi madre se me fue hace algunos años y lo peor que pude vivir es la culpa que yo sentía porque esa noche que me dijo ‘Dolores, no me quiero ir a dormir, tengo miedo’. Le dije ‘Lolina, tranquila, tómate tus pastillas, hasta mañana’, y no despertó”.

La actriz recordó cómo lloró durante semanas tras la muerte de su mamá, quien además era su mejor amiga. Estas emotivas palabras surgieron después del acto musical de Flor Ramírez, participante de La Academia, quien recientemente perdió a su madre tras un mes en coma por un síndrome urémico. Cortés le ofreció palabras de consuelo.

“Tu madre está en tu voz, en tu cuerpo, en tu alma, platica todos los días con ella, cuéntale cómo ha cambiado el mundo y cómo está cambiando tu vida, lo que estás viviendo, ella se va a manifestar de la manera en que puedas entender, ella está de tu lado, no se ha ido”, externó.

Espinoza Paz, también juez en el reality, compartió su propia experiencia sobre la pérdida de su madre, destacando cómo ella siempre reconoció su talento artístico, aunque nunca lo vio en los escenarios. “Yo perdí a mi mamá cuando tenía 15 años, ella decía que yo era artista, nunca le tocó verme convertido en lo que ella decía que yo era, pero luego tuve el privilegio de cantarle a mi papá en el primer teatro que hice en Los Ángeles y le canté un tema que le escribí, que se llama ‘Esto es para mi viejo’, no me pude controlar y se me fue la voz para ningún lado”, contó.