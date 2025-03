Lolita Ayala, una de las periodistas más emblemáticas de la televisión, reveló la verdad detrás de su salida de Televisa. Luego de décadas al frente de uno de los noticiarios más populares del canal de Las Estrellas, habló sobre las razones de su despido.

Durante su participación en el podcast Sensibles & Chingonas, la comunicadora contó que la decisión de sacarla del aire se debió a que la empresa buscaba renovar su imagen con un rostro más joven. “Yo sabía que venían cambios. Nunca me imaginé que el que me quitaran es porque había caras más jóvenes; no bonitas, jóvenes. No me esperaba ese pretexto para decirme adiós. ¿Para qué caras nuevas? Si ya estaban acostumbrados a mí. ¿Qué tiene que ser una cara vieja?”, expresó Ayala con evidente molestia.

Sin embargo, la periodista eximió de culpa a Emilio Azcárraga Jean, quien en su momento fue señalado como responsable de su salida; aseguró que no fue Azcárraga Jean quien tomó la decisión final, sino alguien de su equipo cercano. “No fue Emilio Azcárraga, fue su segundo, que hace lo que quiere y que no voy a decir su nombre, pero me cayó gordo”, reveló Ayala.

En aquel entonces, la periodista cedió su espacio a Karla Iberia Sánchez, sin embargo no funcionó y hasta ahora no han podido llenar ese espacio.