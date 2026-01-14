López Reynoso presentará Tosca

El director de orquesta Iván López Reynoso presentará la Tosca, de Giacomo Puccini, en Pamplona, los días 30 de enero y 1 de febrero. “Tengo una relación muy estrecha con Puccini, un compositor al que he dirigido mucho. Visitar sus partituras siempre es una oportunidad para profundizar en su vastísima posibilidad de emociones, interpretaciones, puntos de vista diversos que se le pueden dar a sus personajes y su música”, indicó.

“Me tocará hacerla por segunda vez, tras nueve años en los que han pasado muchas cosas. Mi carrera ha ido creciendo, afortunadamente. Yo soy otro músico. Tengo mucha ilusión de volver a enfrentarme a una partitura que visité una vez, más joven, y hacerlo ahora desde otra óptica”, continúa.

Estas dos funciones serán en el auditorio de la Fundación Baluarte, junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra. “Tengo una buena relación con la orquesta. Nos llevamos muy bien, nos entendemos bien. Tengo ganas de volver a hacer ópera con ellos. Esta va a ser la segunda ópera que hagamos juntos. El elenco es realmente extraordinario”, detalló.

Señala que el elenco podría ser envidiado por cualquier gran teatro del mundo. Figura la soprano española Vanessa Goikoetxea, a quien describe como una artista extraordinaria. Y señala que el personaje del barón Scarpia será interpretado por el barítono español Carlos Álvarez, que “ha cantado por todo el mundo, grabado con artistas importantes. Es un verdadero lujo trabajar con él”.

Otro personaje, Mario Cavaradossi, será encarnado por el mexicano Arturo Chacón, quien “es nuestro tenor lírico del momento. Arturo está teniendo una carrera increíble, acaba de debutar en el Metropolitan de Nueva York y ahora está en Palermo haciendo ‘La bohème’. Este trío de ases son los protagonistas de nuestra ‘Tosca’ en Pamplona. Hay mucha expectativa. Tengo ilusión de abordar y enfrentar el proyecto”.

La segunda gran presentación de López Reynoso para el primer bimestre del año es la Maria Stuarda (María Estuardo), de Gaetano Donizetti, en Bilbao el 14, 17, 20 y 23 de febrero. “Este proyecto es interesante, muy ambicioso para mí, porque María Estuardo forma parte de la llamada trilogía de reinas de Donizetti”, refirió.

La Trilogía Tudor se conforma por obras dedicadas, respectivamente, a Anne Boleyn, Maria Stuarda y Robert Devereux. “Por fortuna ya puedo, próximamente, hacer la segunda de las tres”, asegura el director de orquesta.

Por último, en abril y mayo, López Reynoso dirigirá Turandot, de Puccini, en Atlanta.