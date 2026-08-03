Lorde vuelve a un festival

Lorde regresó al escenario de Lollapalooza Chicago con fuerza, luego de su última presentación en el festival en 2017. La cantante neozelandesa, una de las voces más representativas del pop alternativo, fue parte de la jornada inaugural del evento, que reúne a artistas emergentes y estrellas de distintas generaciones.

La intérprete de “Royals” dejó uno de los momentos más populares de la edición, ya que sorprendió al público con la aparición de Charli XCX para interpretar juntas el remix de “Girl, so confusing”.

La colaboración ocurrió durante el cierre del concierto de Lorde. La audiencia recibió entre gritos el reencuentro de ambas artistas, mientras Charli apareció en una de las pantallas gigantes del escenario bebiendo de una fuente de agua que la voz detrás de “Royal” tenía como parte de su presentación.

Más tarde, Lorde compartió en sus redes sociales un video del momento junto a Charli y escribió: “Cada vez que interpretamos esto es muy especial para nosotros, nos encuentra en un punto diferente de nuestras vidas”.

Además, agradeció a la británica por su participación y le deseó éxito.