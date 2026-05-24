Loreen, la doble ganadora de Eurovisión

Lorine Zineb Nora Talhaoui, más conocida como Loreen, nació en la capital sueca, Estocolmo, el 16 de octubre de 1983. Su familia se mudó a Västeras, donde se escolarizó y pasó la mayor parte de su adolescencia. Sus padres son procedentes de Marruecos y de ahí su origen bereber. La cantante está muy relacionada con España ya que tiene familia en Pamplona, Barcelona, Sevilla y Ceuta.

Llegada a la fama

La intérprete se dio a conocer al participar en el talent show Idol en 2004, en el que se quedó a las puertas de la final en cuarta posición tras ser la elegida como comodín del jurado. En 2005 lanzó un single con el grupo Rob’n’Raz, “The snake”, pero pronto paró la promoción, ya que fichó en la cadena de televisión sueca TV400, más tarde rebautizada como TV11, donde trabajó detrás de las cámaras como productora y directora de programas de telerrealidad como Värsta pojkvänsakademin (TV3), Matakuten (TV4), y Frufritt (SVT).

Loreen regresó a la música gracias a su participación en el Melodifestivalen 2011 con “My heart is refusing me”. La candidatura se clasificó para el Andra Chansen, donde fue eliminada en la primera ronda frente a “Spring for livet” de Sara Varga. El single se convirtió en un éxito en el país alcanzando el puesto 9 de lista de ventas oficial de Suecia. Al año siguiente, Loreen se vuelve a presentar a la final nacional con el tema compuesto por Thomas G:son y Peter Boström, “Euphoria”.

La propuesta se clasificó directamente a la gran final, en la que ganó con 268 puntos, 114 del jurado internacional y 154 del público, gracias al apoyo récord en el número de llamadas: 670 mil 551. La solista se convertía así en representante de Suecia en Eurovisión 2012, que se celebraría en Bakú, Azerbaiyán. Suecia cumplía los pronósticos que la situaban como clara favorita de la noche del festival con un total de 372 puntos y un récord de 18 máximas puntuaciones.

Su gran éxito

Desde el 10 de marzo, día de su triunfo en el Melodifestivalen 2012, hasta el 26 de mayo, fecha de su victoria en Eurovisión 2012, el éxito de su single es arrollador, con el que empieza poco a poco a acumular números 1 en las listas de ventas y éxitos de media Europa. 24 horas después de ganar el certamen, el sencillo llegó al número 1 en las listas de Itunes en 15 países, incluyendo Alemania, Austria, Bélgica, España, Chipre, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos, Reino Unido y Suiza.

El éxito de Loreen también fue notorio en España, tanto en la lista de ventas como en las de éxitos, a destacar el número 1 en la lista de Los 40 Principales, lo que la convierte en la primera canción ganadora de Eurovisión en conseguirlo. También llegó al número 3 en el Reino Unido, la posición más alta alcanzada por una candidatura extranjera desde 1987. “Euphoria” llegó a alcanzar la posición número 10 de las canciones más radiadas a nivel mundial.

Disco y gira

El álbum debut de la cantante, Heal, salió a la venta el 24 de octubre de 2012. Durante su segunda semana en el mercado fue certificado disco de platino en Suecia. El disco incluía sus candidaturas relacionadas con el Melodifestivalen y Eurovisión; un single previo, “Sober”; dos nuevos sencillos, “Crying out your name” y “Heal”, y seis temas más.

El 18 de mayo del 2013, tras un intenso año de gira y promoción a lo largo y ancho del planeta, ejerció de anfitriona en el Malmö Arena, sede de Eurovisión 2013, durante la primera semifinal y la gran final. Publicó el single que interpretó en la final de Malmö, “We got the power”, nuevamente un éxito en Suecia. Mientras se mantuvo enfrascada en su gira por todo el mundo, fue preparando su próximo álbum, y como anticipo estrenó la canción “Paper light (Higher)” en una de las galas del Melodifestivalen 2015, junto a los cantantes y bailarines Kazaky.

En 2016 fue jurado del programa televisivo español Objetivo Eurovisión, donde se elegía al candidato a la representación de España en Eurovisión 2016. Además, participó fervientemente en los actos festivos de Eurovision 2016, ya que se celebraban en su Suecia natal. Finalmente, el álbum Ride, salió al mercado en 2017, año en el que Loreen vuelve a participar en el Melodifestivalen, pero no consiguió el pase a la final, lo que provocó muchas reacciones en redes sociales. Ese mismo año, en el mes de agosto, graba el EP Nude.

Segunda victoria

En 2020 actuó en la preselección sueca e hizo un cameo en la película Eurovision Song Contest: the story of Fire Saga. Igualmente, la cantante se unió al programa de televisión sueco Sa mycket bättre. En 2021 intervino en la película de Netflix JJ+E, interpretando el papel de María.

En marzo de 2021, grabó su primer sencillo escrito por ella en sueco, “Sötvattentarar”. Ese verano se embarcó en un gira por su país. Más de un año después, en marzo de 2022, graba un nuevo sencillo, esta vez en inglés, titulado “Neon lights”, que además formó parte de la campaña de Lexus. Ese año salió su nuevo sencillo, “Atlas”, con un sonido electrónico más duro.

En 2023 volvió a presentarse al Melodifestivalen con el tema “Tattoo”, consiguiendo una apabullante victoria y obteniendo el derecho a representar a Suecia en Eurovisión por segunda vez en su carrera. Antes del festival hizo una gira por toda Europa. En Liverpool participó en la primera semifinal, consiguiendo la segunda posición con 135 puntos. En la gran final no decepcionó en su condición de favorita, logrando su segundo triunfo con 583 puntos y otorgando a Suecia el séptimo micrófono en el certamen. Loreen es, junto a Johnny Logan, la segunda artista en conseguir dos veces el micrófono de cristal, además de ser la primera mujer.

Discografía principal

Heal (2012): Su álbum debut de estudio, impulsado por el éxito arrollador de su primer paso por el festival televisivo.

Ride (2017): Una producción con una instrumentación acústica y orgánica que exploró facetas más alternativas del pop.

Wildfire (2026): Su lanzamiento de estudio más reciente editado en marzo de este año, diseñado bajo un concepto conceptual que explora la dualidad emocional y el empoderamiento femenino.