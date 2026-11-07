Lorena Cid niega romance con “Zague”

Lorena Cid, pareja del periodista deportivo Lalo Trelles, decidió acabar con los rumores que la vinculan con el exfutbolista Luis Roberto Alves, “Zague”.

La actriz y conductora, de 49 años, mantiene una relación desde hace casi dos décadas con Trelles, de 72 años, y reveló que, aunque sí conoce al exesposo de la periodista Paola Rojas, no tuvieron un romance como se especula.

Rompe el silencio

Cid fue cuestionada sobre las fotografías que circularon en redes y que, supuestamente, demostraban una relación con el exdelantero de las Águilas, y aseguró que su trato fue limitado. “Han subido una foto donde dicen que estoy con él cuando lo conocí, pero no soy yo y no me gusta que se ensucie su imagen ni la mía. Lo traté breve tiempo en Televisa, cuando estuvo de comentarista. Siempre fue muy respetuoso conmigo y después no nos volvimos a ver”, explicó.

Lorena manifestó su inconformidad por la información que considera falsa, pues señaló que pueden afectar su imagen.