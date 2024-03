Lorena Herrera aseguró que siempre ha sido transparente en todos los reality shows en que participa y que nadie la obliga a seguir un libreto, sino que es auténtica, como en la nueva temporada del programa Siempre reinas en donde tuvo una pelea con Lucía Méndez a los pocos minutos de haber comenzado.

“Yo no soy una mujer que acostumbre a pelearme con mis compañeras actrices o actores, a lo largo de mis 35 años que tengo de trayectoria nunca me he peleado con nadie, es muy incómodo, según yo no habíamos quedado mal ella y yo, tampoco las íntimas, pero creí que no estábamos mal, estábamos en la mejor actitud”, señaló.

Así lo aseguró en entrevista con los medios de comunicación durante la presentación del programa de Youtube La más draga: todas las más en donde regresará a la conducción. “Yo lo firmo en el contrato: a mí nadie me puede guiar a decir qué o no decir tal cosa. En los realities que yo he estado yo soy yo y a mí el productor no me puede decir que yo haga algo o que no diga tal cosa o que me pelee cuando yo no me voy a pelear”, afirma.

La cantante y actriz comentó que el show de Netflix, está en una plataforma a nivel mundial que cuida las situaciones para que no sean armadas y que nunca les dicen “aquí tú te vas a pelear”, “le vas a llevar la contra”, porque, dijo, entonces no aceptaría.

Tan real es la situación que se vive, que Herrera prefiere evitar hablar de Méndez para evitar alguna demanda como ocurrió en la primera temporada. A pesar de todo, nunca tuvo miedo de que hubiera golpes. “También percibo quién tiene educación hasta cierto punto, ella no haría algo así, como yo tampoco. Mientras haya respeto entre dos personas, puedo seguir trabajando (con ella), toda mi vida la veo como una oportunidad para crecer interiormente”, asegura.

“Cuando hago un proyecto en los ‘realities’ digo ‘voy a trabajar en mi paciencia y mi tolerancia’ y aceptar a los demás tal cual soy. Y si llega una temporada en la que tal vez llegue a llevarme muy bien y saque lo más lindo de ella, voy a ponerme una palomita y decir lo logré, por el momento no lo he logrado”, declara.