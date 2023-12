Lorena Palomino impulsa a creadoras

“Retratos cerámicos” es el nombre de la exposición que Lorena Palomino presentó en Caleidoscopio Galería Taller. En entrevista con la artista plástica originaria de la Ciudad de México, expresó que se trata de un proyecto enfocado en mujeres creadoras, con la intención de dar a conocer su trabajo.

Puntualizó que en la muestra hay retratos de artistas del estado de Chiapas, sobre todo de artesanas de Amatenango del Valle y de Aldama, además de grabadoras, pintoras y escultoras originarias de la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla y Oaxaca.

Sobre la idea de realizar “Retratos cerámicos”, señaló que era algo que traía entre manos desde hace tiempo, principalmente porque cuando estaba estudiando notó que el trabajo de muchas mujeres ha sido invisibilizado.

“Siempre que en la escuela me preguntaban o me pedían referentes de algún tema en específico, todas mis respuestas referían a artistas hombres. Por ejemplo, en el libro de ‘Historia del arte’ de Gombrich se menciona principalmente a hombres; aunque en la segunda edición ya se incluyen algunas mujeres, la aparición sigue siendo poca. Entonces me surge esa inquietud de indagar más para saber si realmente no había mujeres en ese tiempo”, explica.

Tras hacer su investigación, Lorena notó que la presencia de mujeres en el arte se ha dado desde hace muchos años, pero no se le ha dado el debido reconocimiento; por ello ideó este proyecto, para dar a conocer el talento de compañeras artistas que son un referente en sus disciplinas.

Al ser cuestionada sobre cuál sería uno de los factores por los que las mujeres son obstaculizadas, Palomino responde que esto podría deberse a que el mundo de las artes es dominado por los hombres. “Podríamos decir que las artes son un mundo masculino, porque cuando se ha documentado una obra de arte anónima, siempre se piensa que detrás de ella está un hombre y no somos capaces de pensar pudo haber sido realizada por una mujer que no tuvo la oportunidad de firmar la obra con su nombre”, abunda.

Sobre la exposición, indicó que estuvo integrada por 12 retratos de mujeres creadoras, de los cuales se desprenden entrevistas en las que cada una de las creadoras cuenta su historia de vida, su trayectoria y los obstáculos que ha tenido que sortear.

Cabe señalar que esta serie continuará exhibiéndose en otros puntos del estado de Chiapas.