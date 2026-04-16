Los 18 años de Hanna

Hanna celebró con una espectacular fiesta rockera, rodeada de su familia y sus amigos, que la acompañaron en una velada inolvidable. La festejada sorprendió a sus invitados al interpretar varios temas junto a un grupo de rock, demostrando su talento y llenando el ambiente de energía. La música del DJ también alegró la noche y puso a bailar a todos. De este modo la cumpleañera inicia una nueva etapa llena de ilusiones y sueños, recibiendo los mejores deseos de quienes más la quieren