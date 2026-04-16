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Los 18 años de Hanna

Abril 16 del 2026
Los 18 años de HannaLa guapa festejada, Hanna
Los 18 años de HannaLa pasaron de lo mejor
Los 18 años de HannaMomentos felices

Hanna celebró con una espectacular fiesta rockera, rodeada de su familia y sus amigos, que la acompañaron en una velada inolvidable. La festejada sorprendió a sus invitados al interpretar varios temas junto a un grupo de rock, demostrando su talento y llenando el ambiente de energía. La música del DJ también alegró la noche y puso a bailar a todos. De este modo la cumpleañera inicia una nueva etapa llena de ilusiones y sueños, recibiendo los mejores deseos de quienes más la quieren

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