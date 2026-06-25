Los 42 años de Cristina

Con una íntima y agradable reunión, Cristina celebró su cumpleaños número 42, acompañada por su esposo y sus amigos más cercanos, quienes se dieron cita para compartir una velada llena de alegría, buenos deseos y momentos especiales. Entre charlas, risas y muestras de cariño, la festejada disfrutó al máximo cada instante de esta fecha tan significativa, creando hermosos recuerdos junto a las personas que más aprecia. Fue una noche de grata convivencia que quedará en su memoria por mucho tiempo