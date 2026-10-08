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Los 49 años de Claudia

Octubre 08 del 2026
Los 49 años de ClaudiaLa feliz cumplean~era, Claudia
Los 49 años de ClaudiaAmanda, Claudia y Paty
Los 49 años de ClaudiaRafa, Adriana, Aurora y Pepe

Con música, ejercicio y mucho ambiente, Claudia Vega celebró su cumpleaños número 49 de una manera muy original al convertir las instalaciones de Tempo en una divertida sala de despecho, donde reunió a amigas e invitadas para disfrutar una jornada llena de energía y diversión. El festejo incluyó actividades de fuerza y cardiobaile, en las que todas cantaron, bailaron y se ejercitaron al ritmo de conocidas canciones, creando un ambiente de mucha alegría y complicidad

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