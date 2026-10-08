Los 49 años de Claudia

Con música, ejercicio y mucho ambiente, Claudia Vega celebró su cumpleaños número 49 de una manera muy original al convertir las instalaciones de Tempo en una divertida sala de despecho, donde reunió a amigas e invitadas para disfrutar una jornada llena de energía y diversión. El festejo incluyó actividades de fuerza y cardiobaile, en las que todas cantaron, bailaron y se ejercitaron al ritmo de conocidas canciones, creando un ambiente de mucha alegría y complicidad