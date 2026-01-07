Los Acosta siguen en la cima

Para el grupo Los Acosta, mantener su carrera vigente y con cifras tan altas de escuchas es un “maravilloso sueño” que se mantiene en la realidad gracias a sus fans.

Los hermanos Ricardo, Ernesto, Sergio y Carlos Acosta, además de Germán Soler y Francisco Cossío, integrantes de la agrupación, charlaron a propósito de su presentación en la Arena Ciudad de México, el próximo 14 de febrero.

En tiempos en los que los “likes” y las estadísticas presionan a grupos y cantantes, Carlos Acosta asegura que ellos se mantienen tranquilos, ya que sus vistas (463 millones tan solo del sencillo “Como una novela”) “se han dado de forma natural. Si fuésemos hipócritas o falsos en nuestro trabajo, el público lo sabría. Hemos hecho las cosas muy bien y los fans nos han regalado una historia maravillosa”.

Nueva música

Actualmente, Los Acosta promocionan el sencillo “Hechizo mortal”, con un sonido más roquero latino. Ante esto, se les cuestionó lo que opinan sobre ser objeto de memes por parte del público rockero y metalero.

Ricardo, vocalista del grupo, ya lo toma con humor y, junto con su hermano Sergio, recuerda que antes de ser gruperos románticos le entraron de lleno al rock. “Tuvimos nuestra época y tocamos éxitos de Bee Gees, Chicago, Toto; todo fue una escuela”, dijo Sergio. “Casi hicimos una banda como Chicago; siempre tuvimos diferentes matices”, añadió Ricardo, quien hoy se dice orgulloso del sello que distingue a Los Acosta.