Los Aguilar se burlan de Emiliano

En una serie de sucesos que no dejan de sorprender a los seguidores y críticos de la dinastía Aguilar, Emiliano Aguilar, quien está distanciado de su padre, Pepe y de sus hermanastros Ángela y Leonardo, ha estado lanzando varias indirectas a su familia en Tiktok e Instagram

Lo curioso de la situación es que su personalidad crítica y mordaz ha hecho que se le considere en redes como “el único Aguilar que cae bien” (además de Majo). Ahora, la tensión familiar habría escalado, ya que el perro de los Aguilar, “Gordo”, se unió a la controversia y las redes explotaron.

El 29 de agosto, en la cuenta de Instagram gordoelpugaaguilar (creada para el querido pug de la familia), se publicó una foto que dejó a muchos usuarios de redes sociales con la boca abierta. En la imagen, Gordo aparece en un escenario que, por coincidencia o no, se parece mucho al que Emiliano Aguilar suele usar en sus videos.

La descripción del post dice: “Les tengo una pregunta. #perolanetalaneta #puro3.1416”. No solo el mensaje causó revuelo, sino también la particularidad de que Ángela Aguilar fue una de las primeras en darle “like” a la publicación.

En sus recientes publicaciones en Tiktok, Emiliano Aguilar se ha mostrado abierto a la crítica, lanzando comentarios indirectos a su familia. En videos grabados en lugares como cerca de una alberca o frente a una pared de ladrillos, ha dejado claro que no tiene reparos en hablar sobre su relación distante con los miembros de la Dinastía Aguilar.

En varias ocasiones, Emiliano ha manifestado su descontento por el trato que ha recibido dentro del círculo familiar, y sus publicaciones no hacen más que confirmar que la distancia con su padre y hermanastros está lejos de solucionarse.