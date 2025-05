Los Alegres se deslindan de polémica

Tras el escándalo por su show en el Auditorio Telmex, el pasado 29 de marzo, donde se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, mientras tocaban “El del palenque”, Los Alegres del Barranco rompieron el silencio en charla con Luis Chaparro para su canal en Youtube Pie de Nota.

Desde su casa, en Jalisco, los fundadores Pavel, Armando, Carlos y Cristóbal hablaron por primera vez del día que les cambió la vida. “Era un concierto muy especial para nosotros. Más de diez mil personas, un recinto de ese tamaño... Nunca habíamos tocado en un lugar así en México”, recuerda Pavel.

En la entrevista, los sinaloenses también negaron haber autorizado las imágenes. “En el ensayo dijimos que estaban fuertes, pero ya en el show fue tarde”, dijo Pavel. También negaron vínculos con el crimen organizado. “No fue homenaje para nadie. También pusieron imágenes de la ‘Gilbertona’”, ironizó.

Aseguraron no estar al tanto del hallazgo del Rancho Izaguirre, señalado como centro de reclutamiento del CJNG. “Si nos hubieran dicho que no cantáramos corridos, no los habríamos cantado”, afirmaron. Así, la banda, sin visas y en pleno proceso penal por apología de la violencia, se deslinda del delicado tema.