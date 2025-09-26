Los Ángeles se solidarizan con Iztapalapa

En plena gira por Europa, Los Ángeles Azules se enteraron del accidente e incendio de la pipa de gas en puente de La Concordia, en su natal Iztapalapa.

Sin embargo, los músicos no se enteraron de la magnitud del siniestro hasta días después, por lo que fueron fuertemente criticados por la ciudadanía y los fans, por no pronunciarse al respecto, según cuenta Elías Mejía Avante “El Doc”.

“Ahora andamos por Estados Unidos, pero estábamos por iniciar el evento en Londres y la nota no salió tan complicada allá, decían que había pasado un accidente con una pipa y que había explotado, donde estábamos no se trató muy fuerte la nota, seguimos en nuestra gira allá”, recordó el bajista y líder de la agrupación. “Conforme fue pasando el tiempo, fuimos preguntando aquí en México, ¿cómo estaban las cosas?, me dijeron que apenas iban a informar los resultados, no sabíamos mucho de la situación, ahora ya más cerca del país, en Estados Unidos, nos enteramos que sí hubo fallecimientos —van 30—, lo que sabemos es que la alcaldía ha apoyado mucho a la gente”, agregó.

El silencio

Sin embargo, el silencio de la agrupación fue tomado a mal por los fans y por la ciudadanía en general, a lo que “El Doc” aseguró que, al estar lejos, se están apoyando en su oficina en la CDMX para actualizarse sobre la situación y poder tomar cartas en el asunto. “Mi oficina está ahorita viendo al margen qué va a pasar con la situación, porque no hay todavía mucha claridad, yo no puedo asegurar mucho porque realmente no sé, no estamos en México, hay que ver qué se puede hacer, porque hay cosas legales y es más difícil como grupo”, comentó.

El líder de Los Ángeles Azules también reflexiona sobre esta situación, y manda un mensaje a las familias afectadas: “Yo creo que uno no piensa en los sucesos, en que va a haber fallecimientos, fue un accidente lamentable y a la gente que falleció les mandamos el más sentido pésame, de parte de todos nosotros, sí nos sentimos muy tristes, y espero que la gente que sigue en los hospitales salga pronto, o que mejore la situación”, dijo el músico.

Con las nuevas generaciones

Elías Mejía Avante “El Doc” adelantó el estreno de su nuevo sencillo en colaboración con Luck Ra y Yami Safdie. “Si sabes contar” es un tema que reúne lo mejor de la cumbia mexicana con una par de voces de la escena musical argentina, creando un cruce generacional.

“La autoría está compartida, con los duetos está la letra, el arreglo lo hicimos de este lado Los Ángeles Azules, y yo creo que es una buena canción, y el choque generacional fue fantástico, porque ellos nos contaban que desde más jóvenes escuchaban canciones de Los Ángeles Azules”, ahondó “El Doc”.

También resaltó que es halagador ese interés de parte de gente muy joven, a la que también le gusta la cumbia. “Es una forma importante de seguir con la tradición de la música, apoyamos a las nuevas generaciones”, dijo Mejía Avante.