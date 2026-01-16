Los Askis: 30 años muy bien vividos

Para Miguel Hidalgo, cantante de los éxitos más emblemáticos del grupo de cumbia andina Los Askis, ahora disfrutan de 30 años bien vividos en el escenario, porque el público “es quien quita y pone. A nosotros nos mantienen gracias a nuestro trabajo”.

La agrupación festejará tres décadas de vida en el Auditorio Nacional, y figurarán completamente solos. Hasta el momento, se sabe que su show ya casi tiene las localidades agotadas, un gran logro para los grupos nacionales, a los que no se les había valorado. “Las redes sociales ayudaron mucho a la difusión de nuestra música y de otros grupos, y ahora muchos saben de la garantía de nuestra música. No puedo decir si hizo un mercado equilibrado, porque hay quienes invierten en su difusión mediática. Nosotros no hemos metido dinero ni en la radio, ni en redes, hemos llegado gracias al público”, reiteró.

Un escenario ya conocido

De esta presentación, mencionaron que fue enfrentar un reto, ya que en 2025 ellos llegaron al Coloso de Reforma, pero compartiendo escenario con el grupo Yaguarú. “Esto para nosotros es significativo. Vimos buenas señales y esta carrera es de retos, de aventarte y aprender de los errores, era llegar a la meta y ahora disfrutar el concierto por nuestro 30 aniversario”, señaló Hidalgo.

Sobre las nuevas tendencias, donde cantantes de pop y hasta reguetoneros voltearon a hacer cumbia, el vocalista opinó que “todo es válido siempre y cuando aporten al género, que sea para el enriquecimiento musical, que no solo sea para una publicidad personal, porque el género ha trabajado mucho para merecer un respeto para grupos y público”.