Los beneficios de la manzana

Contiene una buena cantidad de vitamina C y fibra, y también aporta potasio. Además, la manzana aporta flavonoides entre los cuales destaca su contenido en quercetina, una sustancia natural antioxidante que puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. También es rica en pectina, una fibra soluble muy saludable; por eso popularmente se dice “una manzana al día, del médico te libraría”. Si existen problemas para poder morder la manzana, siempre puede consumirse asada o en forma de compota.

¿Sabías que…?

La manzana verde tipo Golden, tiene mayor cantidad de fibra y de vitamina C que la manzana roja.

Puedes preparar unas manzanas cocidas al horno o al microondas como postre. Para que te queden deliciosas, hazles un agujero hondo en el centro, échales un poco de agua y de azúcar por encima y cómelas tanto calientes como frías.

La manzana es un ingrediente perfecto tanto para preparar platos principales (como el lomo con manzana o la merluza con sidra y manzana), como para elaborar postres, como el strudel de manzana.