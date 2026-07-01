Los Bezares, a prueba de todo

El matrimonio de Mario y Brenda Bezares literalmente ha sido a prueba de todo. No solo superaron la diferencia de edad (él le lleva 12 años), también enfrentaron el escándalo y el juicio público y judicial del comediante cuando fue involucrado en el Caso Stanley. Incluso el paso de Mayito, como le dice la gente, por el reality ¿Apostarías por mí? fue otra prueba.

Con todo eso, el actor afirma que sí cree en el amor para toda la vida. “Yo no creo en el divorcio, por eso llevamos 34 años de casados; estoy educado a la antigüita. Creo que para que exista una separación se necesita que ya no seas compatible o hayas hecho cosas que no acepta tu pareja, pero considero que debes luchar hasta el final antes de dar un paso así, porque hoy en día los jóvenes por cualquier cosa se regresan a su casa”, dijo Bezares.

Un distanciamiento

Esto no quiere decir que no hayan tenido problemas a lo largo de tres décadas. Bezares reconoció que hubo un momento en que la pareja se pensó en una separación, pero no en un divorcio, porque lo que trataban era tomar distancia para poder arreglar sus diferencias. “Afortunadamente no se dio la separación, todos seguimos bien, pero tuvimos que reinventarnos y volver a conquistarnos todos los días. No tomamos terapia, pero creo que hablando se entiende la gente, que la comunicación es la base de todas las parejas, el decir lo que sientes, lo que está pasando, el no quedarte callado si algo te inconforma o no está bien. Pero respeto las terapias y las herramientas que dan”, señala.