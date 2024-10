Los Bezares, en contra de Multimedios

Pese al éxito y gran cariño que Mario Bezares se ha ganado, desde su participación en La casa de los famosos, la forma de proceder de sus hijos, Alejandro y Alan, ha dado mucho qué pensar, pues mientras su padre seguía dentro del reality, se expresaron de forma peyorativa de Multimedios, la televisora en la que su progenitor trabajó por más de una década.

Miguel Díaz, uno de los conductores de Multimedios, expuso su inconformidad ante la forma en que los Bezares Jiménez se expresaron sobre la televisora en su podcast familiar.

El periodista envió un mensaje directo a Alejandro, Alan y a Brenda, señalándoles que no deberían hablar mal de una empresa que dio una oportunidad a Mayito de volver a la televisión, en una época en que otros los otros medios le dieron la espalda.

Su molestia estribo en que los jóvenes se refirieron de forma muy despectiva al canal, luego de que señalaran lo disgustos que continuaban con el hecho de que sacaran del aire Acábatelo, programa que su padre condujo de 2006 a 2020. “A lo mejor no tengo que hablar de esto, pero yo sí voy a hablar, de cómo se pasó de lanza Multimedios, cuando pasó la pandemia... Oye, ingeniera Rosa, no seas cabrona, en plena pandemia y quieres cancelar ‘Acabatelo’, cuando era tu único programa de ‘rating’”, dijo Alejandro.

El hijo mayor de Bezares expresó que se sintió muy molesto de la forma en que dieron las gracias a su padre, al asegurar que prescindieron de uno de los mejores elementos del canal.

Fue así que le dijo a su madre, Brenda, que aunque Multimedios les ofreciera volver a firmar un contrato, no habría manera de que aceptaran. “Por eso no volvemos a Multimedios, la forma en que trataron a mi papá no se vale, la verdad, televisión de rancho pedorra”, ahondó.

Fue así que Díaz indicó que, un año antes de que el programa se cancelara, la televisora ya le había advertido que los puntos de audiencia eran muy bajos. También defendió que si un canal internacional, como Discovery Chanel, había contactado al canal para emitir algunos de sus contenidos era porque era una fuente de entretenimiento que atrae al público.