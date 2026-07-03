Los Bosch procederán contra Giovanni

Fátima Bosch, junto a su padre, Bernardo Bosch, mostraron el disgusto que les provocaron las declaraciones de Giovanni Medina, mediante las que consideró que la Miss Universo había tenido un gesto de ingratitud hacia su persona, motivo por el que buscan llevar la situación a instancias legales.

La joven fue captada por la prensa en su arribo al Aeropuerto de la Ciudad de México, ahí, como sucedió días antes con Medina, fue cuestionada por la reacción que el político tuvo, cuando se le preguntó por ella que, previamente, había negado, categóricamente, tener algún vínculo con él.

Ya que, visiblemente inconforme, a la pareja actual de Irina Baeva no le pareció que Fátima manifestara un gesto de desaprobación cuando se sugirió que, en el pasado, se habían vinculado de alguna manera. Reactivamente, Medina indicó que, el comportamiento de la joven había connotado ingratitud ya que, de acuerdo con sus palabras, él la habría ayudado a tener acceso a la corona de Miss Universe.

Niega comunicación

Disgusta por sus declaraciones, Fátima reiteró que no había ningún vínculo de proximidad con el, quien, consideró que no debía de medirse con su padre y madre, doña Vanessa y don Bernardo. “Ya quisiera ser la mitad de persona que es mi papá, pero, para eso, le faltan dos cosas básicas, que son educación y valores, dos cosas de las que carece; se contradice si dice que ayudó en algo ‘turbio’”, externó.

Aunque el padre de la joven permitió que fuera ella quien declarara frente a los medios, intervino por unos momentos, para precisar que su equipo legal ya se encarga de trabajar la situación, en caso de que existan méritos para proceder en contra de Medina. “Yo creo que no hay más que decir del tema. Mis abogados están encargándose de ese asunto. Claro que (tomaremos acciones legales); ya mis abogados lo están viendo, gracias”, remató.