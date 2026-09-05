Los Buitres se ponen rebeldes

Dos agrupaciones con raíces sinaloenses y una misma pasión por la música regional mexicana unen su talento en “Soy lo que soy”, la nueva colaboración de Los Buitres de Culiacán y Los Nuevos Rebeldes.

El tema, escrito por Mario Alberto Castelo Ramos, reúne las voces y estilos de ambas agrupaciones en una canción que habla de ser auténtico, valorar la amistad verdadera, mantener la humildad y luchar por alcanzar las metas.

Con un mensaje directo y una filosofía de vida que invita a seguir avanzando ante cualquier circunstancia, “Soy lo que soy” destaca la importancia de no aparentar lo que no se es y mantenerse fiel a los propios valores.

La colaboración representa un encuentro de talento entre Los Buitres de Culiacán y Los Nuevos Rebeldes, quienes fusionan sus voces y ritmos conservando la esencia que caracteriza a la música sinaloense.

El video oficial fue filmado en Culiacán, Sinaloa, llevando a la pantalla la identidad y energía de este tema. La producción estuvo a cargo de Alonzo Arce, bajo la dirección de Edxon Rodríguez.

La canción se estrena marcando un nuevo encuentro musical entre dos agrupaciones que llevan el talento sinaloense a nuevos públicos.