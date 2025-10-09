Los Caligaris toman la Arena CDMX

La Arena CDMX se convirtió en una auténtica fiesta de música, color y alegría con la primera presentación del espectáculo “Maquillaje y canción” de Los Caligaris este viernes 3 de octubre, ante 20 mil personas que disfrutaron de una experiencia única, llena de energía, nostalgia y circo.

Desde los primeros minutos, el recinto se llenó de magia ya que en distintos puntos de la Arena se instalaron áreas para que los fans se maquillaran al estilo del show, además de un espacio de karaoke donde los asistentes pudieron interpretar algunos de los grandes éxitos de la agrupación. Los Afro Brothers fueron los encargados de abrir este primer show de la banda argentina.

Durante más de dos horas de espectáculo, Los Caligaris ofrecieron un recorrido por su carrera con un setlist de 21 canciones, entre las que destacaron temas como “Tu infeliz”, “Quereme así”, “Razón”, “Que corran” y el emotivo cierre con “Kilómetros”.

El show, que combinó música, acrobacias y bailarines, también contó con grandes invitados especiales. Mario Bautista se unió a la banda para interpretar “Todos locos”, mientras que La Sonora Santanera puso a bailar a todos con una versión especial de “Frijoles”.