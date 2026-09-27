Los cantantes con más seguidores en Instagram

Los números van cambiando con el paso del tiempo pero esta es la lista actualizada de los artistas más seguidos de la red social.

Ariana Grande

Con 376 millones se lleva el puesto número dos. Esta artista de Florida también se hizo famosa cuando era solo una adolescente de la mando de Nickelodeon y desde entonces, gracias a su música.

Justin Bieber

Con 294 millones Bieber ocupa el cuarto puesto en general y el primero de la categoría masculina.

Beyoncé

Con 313 millones la medalla de Bronce en la categoría de artistas en Instagram se la lleva Beyoncé. La de Atlanta no necesita presentación alguna y bien lo saben sus más de 313 millones de seguidores.

Selena Gómez

Con 422 millones, la cantante y actriz ocupa el primer puesto entre los artistas más seguidos y el cuarto en el total de cuentas de Instagram. Por delante de ellas solo está el perfil oficial de Instagram y Cristiano Ronaldo.

Nicki Mina

Con 226 millones. La séptima artista con más seguidores del mundo es la rapera Nicki Minaj.

Jennifer Lopez

Con 249 millones Tras Taylor Swift se sitúa Jennifer Lopez. La autora de "On the Floor", "Una noche más" y "Let´s Get Loud".

Taylor Swift

Con 283 millones el top 5 de cantantes más seguidos en Instagram lo cierra Taylor Swift. Con seguidores de todo el mundo que siguen y apoyan a su musa.

Katy Perry

Con 205 millones a la cantante la siguen en Instagram nada más y nada menos que el equivalente de un país entero. La artista de Santa Bárbara es la novena con más fans en esta red social.

Miley Cyrus

Con 213 millones La octava posición es para Miley Cyrus. La mujer que encarnó a Hannah Montana y luego acabó con ella para lanzar hits de la talla de "Wrecking Ball" y "Flowers".

Rihanna

Con 150 millones la 12ª posición del ranking es para la diva del pop tiene.

Chris Brown

Con 143 millones de seguidores el segundo hombre en aparecer en este listado es Chris Brown, que ocupa el puesto decimotercero. El cantante de R&B, compositor, actor y bailarín se consolida como uno de los grandes.

Demi Lovato

Con 154 millones El puesto número 11 de este ranking es para la cantante y actriz Demi Lovato. Gracias a su música y a su aparición en la icónica película para televisión de Disney Channel Camp Rock en el año 2008.

Drake

Con 144 millones. La decimocuarta posición es para Drake. El cantante, compositor y productor canadiense que se esconde en éxitos como tras "Passionfruit", "One Dance", "God´s Plan" y "Hotline Bling" ha conseguido conquistar a sus fans que se han convertido en sus seguidores de Instagram.

Cardi B

Con 164 millones el top 10 de artistas más seguidos del mundo, de los cuales 9 son mujeres, lo cierra también una artista femenina. La rapera, compositora y actriz de Nueva York Cardi B.