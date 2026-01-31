Los covers más famosos de la serie

Una producción que marcó a toda una generación, pues su trama hacía soñar a muchos fans con estar dentro de canciones intensas interpretadas con el corazón.“Teenage dream”

La versión de Glee de Katy Perry es un clásico de la serie.“And I am telling you I’m not going”

Amber Riley brilla en este cover de Dreamgirls.“Somebody that I used to know”

Blaine y Cooper interpretan esta canción con sentimiento.“Don’t stop believin’”

La canción más icónica de la serie, interpretada por el elenco de Glee.“Make you feel my love”

Un emotivo cover de Adele, cantado por Lea Michele en homenaje a Cory Monteith.“I feel pretty/Unpretty”

Un medley que aborda la autoestima y la belleza.“Total eclipse of the heart”

Lea Michele le da un toque emotivo a esta clásica canción de Bonnie Tyler.“Mine”

Santana y Brittany cantan esta balada de Taylor Swift con sentimiento.“Landslide”

Gwyneth Paltrow y el elenco de Glee interpretan esta clásica canción de Fleetwood Mac.“Cough syrup”

Darren Criss interpreta esta canción de Young The Giant con un toque emotivo.“How will I know”

Un cover a capela de Whitney Houston que es prácticamente una canción diferente.“Smooth criminal”

Un cover de Michael Jackson con un toque único de Naya Rivera y Grant Gustin.“Empire State of Mind”

El elenco de Glee interpreta esta canción de Jay-Z y Alicia Keys con energía.