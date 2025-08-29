Los cuatro años de Lucca

El pequeño Lucca cumplió sus primeros cuatro años de vida y, para celebrarlos, sus papás organizaron una hermosa fiesta con la temática de la película Mario Bros. Esa agradable mañana, el lugar se llenó de risas y alegría con la llegada de varios de sus amiguitos y personas cercanas a la familia. Entre globos, regalos, piñatas y mucha diversión, el festejado sopló sus cuatro velas, cerrando una jornada que, sin duda, superó todos los niveles de felicidad