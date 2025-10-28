Los Daniels se quedan sin vocalista

La escena del rock mexicano podría estar a punto de decir adiós a una de sus bandas más representativas: Los Daniels; y es que, tras 18 años de trayectoria, la agrupación enfrenta una sorpresiva fractura.

A través de sus redes sociales, Ismael Salcedo, voz principal, anunció su salida definitiva por las tensiones internas que, según él, el grupo venía arrastrando desde hace años.

En un extenso mensaje, el cantante acusó directamente a Poncho (bajista de la banda) y a Rasheed (baterista), de hablar mal de él a sus espaldas y levantarle falsos. “Llevan años tirándome mierda con el medio, amigos, músicos y hasta con fans diciendo que yo no los dejé hacer nunca nada y que las decisiones las tomaba solo cuando me dediqué a trabajar y a buscar fechas, a escribir canciones que hasta compartí en regalías con todos”, escribió.

En un extenso mensaje, el famoso relató que los conflictos escalaron aún más cuando Poncho buscó asumir el rol de vocalista, por lo que decidió salirse del proyecto y al sentirlo como una traición se separó de la banda. “Ya quería cantar más Poncho, solo se dedicaron a fastidiarme hasta que lo lograron para así tomar el control de la banda. Al enterarme tomé la decisión de ya no seguir más con Los Daniels”, agregó.

Por último, Salcedo fue eliminado de las plataformas del grupo y bloqueado por sus excompañeros. “Me sacó Poncho de las plataformas de Daniels y hasta me bloqueó. Así que para mí Los Daniels han muerto”, concluyó.

Reacciones

Luego de que las declaraciones de Ismael trascendieran en distintas cuentas de fans y medios especializados, el resto de los integrantes lanzaron un comunicado oficial para intentar calmar a los fans.

En el escrito, además de agradecer al público por su cariño y preocupación, aclararon que, a pesar de la salida de Ismael, el futuro de Los Daniels no se ha escrito: “La banda no ha tomado una decisión en conjunto sobre su continuidad. Les pedimos no dar por válidas las versiones que no provengan de nuestros canales”.

Por su parte, Ismael adelantó que continuará su carrera ahora como solista y que, próximamente, dará a conocer su nueva música. Formados en 2007 en la Ciudad de México, Los Daniels construyeron una sólida presencia en el rock alternativo con discos como Moodanza, A casa, Universo Paraíso y Universo Paraíso (Deluxe).