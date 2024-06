Los de OV7 ocultan pleitazo

Ari Borovoy no quiso entrar en detalles del pleito con OV7, pues aseguró que él sigue respetando el contrato de confidencialidad que firmaron. Sin embargo, destacó que un día este llegará a su fin y será entonces que decidirá si hablar de las diferencias que existen entre los OV7.

“No he abierto la boca porque hay un contrato. No he visto que sea necesario. Cuando llegue a su fin definiré si platico o no platico. Mientras tanto, Mariana Ochoa o quien quiera decir, opinar, dejar en entredicho, desdecir, pedir perdón después, llorar y decir ‘sí, lo pensé, pero no lo dije’... Yo lo único que puedo decir es tiempo al tiempo”.

Además, negó tener pensado proceder legalmente contra Ochoa por daño moral. “No, de ninguna manera, no le veo sentido. ¿Dañando mi imagen? Es parte de. Yo estoy muy claro de qué he hecho y de qué no”, dijo el productor musical.

Mariana dijo en entrevista que Borovoy ha perdido humildad desde que impulsó Bobo Producciones. “Yo creo que eso (la humildad) es lo que le hace falta a él en este momento. Qué bueno que le vaya bien en su negocio, pero de eso a creerte mejor que los demás hay una gran diferencia”, estimó.