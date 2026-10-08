Los Emmy ahora van por Prime Video

El próximo año, los premios Emmy dejarán la televisión para unirse al streaming, pues su director ya firmó un acuerdo con Prime Video para que, a partir del 2027 y, hasta dentro de seis años, la gala sea transmitida por la plataforma, la cual no cobrará a las audiencias por ver el evento, ni a las personas que no estén suscritas.

En entrevista con The Hollywood Reporter, Cris Abrego, director de la Academia de Televisión, oficializó la noticia: ahora los Emmy serán transmitidos desde Prime Video, la plataforma propiedad de Amazon.

Se trata de la primera premiación, que pertenece al grupo EGOT (Emmy, Grammy, óscar y Tony), que abandona la pantalla chica para unirse al streaming, luego de que firmase un contrato con el director de Prime, Mike Hopkins, el cual cede los derechos de transmisión por seis años. Esto quiere decir que del 2027 a 2032 estará en manos de la plataforma.

Antes de que se firmara ese contrato, los Emmy solían transmitirse, de forma rotativa, en cuatro de los canales más importantes de EU: ABC, CBS, Fox y MBC.

Mayor control

Fue precisamente para evitar esa constante rotación que Abrego decidió llegar al acuerdo con Hopkins, pues el hecho de que ahora vayan a ser transmitidos por una misma plataforma, por poco más de un lustro, los provee de la posibilidad de aprender de los errores que se comentan en cada edición y perfeccionar la logística de forma efectiva.

Así lo explicó al medio especializado en cine: “La posibilidad de contar con un socio durante seis años y aprender de esa experiencia, año tras año, construir sobre ella, se convirtió en lo que todos queríamos hacer. La continuidad es fundamental; (antes) cada años significaba empezar desde cero con un nuevo socio”.

Abrego también mostró entusiasmo al hecho de que Prime Video se ha comprometido a dejar abierto el acceso a las premiaciones, aun cuando quienes se conecten no sean suscriptores de la plataforma, lo que proveerá al evento de un alcance universal, como nunca antes había existido.

“La exclusividad en los premios nunca debería significar exclusividad en el acceso. Eliminar el muro de pago significa invitar a todos los fans del planeta a disfrutar de un asiento en primera fila en los premios Emmy”, destacó.

Los premios Óscar es otra gala que, eventualmente, será transmitida por una plataforma, Youtube, para ser exactos, pero eso no ocurrirá sino hasta el 2029.