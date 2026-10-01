Los finalistas de La casa de los famosos

Después de diez semanas de encierro, polémicas, regaños y muchas críticas, la cuarta temporada de La casa de los famosos México está a punto de llegar a su fin.

Aunque ingresaron 18 personalidades, entre actores, actrices, cantantes e influencer, uno a uno fueron abandonando la competencia y, al final, solo siete están compitiendo por el premio de los 4 millones de pesos. Sus trayectorias son muy distintas, pero dentro de la casa todos tuvieron que dejar atrás la imagen que habían construido para mostrar una faceta completamente diferente.

Mariana Ochoa

Comenzó su carrera desde niña cuando inició en La Onda Vaselina, que más tarde se convirtió en OV7. Tras la separación del grupo comenzó una carrera en solitario y también destacó como actriz y conductora. Dentro de la casa tuvo un recorrido inesperado: fue la primera eliminada, sin embargo, regresó una semana después. Su rivalidad con Gema Garoa se convirtió en uno de sus momentos más polémicos.

Gema Garo

Originaria de Tamaulipas, es actriz egresada del CEA. Ha participado en telenovelas como Pasión y poder, La jefa del campeón y Contigo sí. En el reality se convirtió en una de las figuras centrales de los conflictos, particularmente por sus diferencias con Mariana.

Karina Torres

Nació en Tepic, pero gran parte de su vida la ha pasado en creció en León, Guanajuato. Su popularidad comenzó como integrante de “Las Perdidas” (junto a Wendy Guevara y Paola Suárez). Después llegó a programas de televisión y consolidó su carrera como creadora de contenido.

Yahir

El hermosillense alcanzó la fama gracias a su participación en La Academia. Aunque no ganó, construyó una sólida carrera como cantante y actor en proyectos como Hoy no me puedo levantar, Vaselina y Jesucristo Súper Estrella.

Ernesto Laguardia

Es uno de los actores más destacados de la televisión mexicana. En su trayectoria existen proyectos como Quinceañera, Alondra, Lazos de amor, Amor real y Corona de lágrimas. Además, se desempeñó como conductor durante años en el programa Hoy. Dentro de la casa protagonizó fuertes discusiones, especialmente con Cynthia Klitbo.

Memo Schutz

Toda su carrera se ha desempeñado como periodista deportivo en TUDN. Ha cubierto Juegos Olímpicos, Mundiales, NFL y NBA, además de participar en programas como La Jugada. En el reality destacó por sobrevivir a múltiples nominaciones y convertirse en uno de los habitantes más queridos.

Ese Pérez

Creador de contenido y originario de la Ciudad de México. Alcanzó popularidad gracias a sus videos de humor y colaboraciones con figuras como Grupo Firme. Dentro de la casa protagonizó diferencias con Masad y otros habitantes, mientras que sus comentarios y su particular sentido del humor lo colocaron constantemente en el centro de las conversaciones entre los seguidores.