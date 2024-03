Esta noche las estrellas abandonaron el firmamento y se concentraron en el Dolby Theater de Los Ángeles para presenciar la entrega número 96 de los Premios Óscar.

En punto de las 17:00 horas, Jimmy Kimmel dio la bienvenida a los nominados e invitados de La Academia a uno de los eventos más importantes de la industria del cine internacional; sin embargo, quien robó cámara fue el simpático Messi, el border collie que aparece en la cinta Anatomy of a fall y que estuvo en primerísima fila.

No solo reconocieron a cintas como Poor things u Oppenheimer, que se coronó como la gran ganadora de la noche con 7 estatuillas; también regaló a los televidentes grandes momentos, como la aparición en el escenario de Al Pacino, el musical de Ryan Gosling acompañado de Slash y el emotivo discurso de Mstyslav Chernov, director del documental 20 días en Mariupol, con el que protestó contra la guerra en Ucrania.

La moda de Bad Bunny

El reguetonero Bad Bunny fue invitado a la edición 96 de los Premios Óscar 2024 para presentar un premio. El cantante puertorriqueño celebró su cumpleaños número 30 años durante la entrega de premios. La estrella de la música urbana apareció en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para presentar el premio a mejor película internacional junto a Dwayne Johnson.

A lo largo de los años, ni la música ni el estilo de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny han pasado desapercibidos. La presencia del “Conejo Malo” llamó la atención de los internautas, ya que por lo general la Academia acostumbra invitar a profesionales del área cinematográfica. Sin embargo, han hecho una pequeña excepción para contar con este ícono de estilo masculino.Ganadores

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph: The Holdovers

Mejor cortometraje animado: War is over! Inspired by the music of John & Yoko: Dave Mullins

Mejor película animada: The boy and the heron: Hayao Miyazaki

Mejor guión original: Anatomy of a fall: Justine Triet y Arthur Harari

Mejor guión adaptado: American fiction: Cord Jefferson

Mejor maquillaje y peinado: Poor things

Mejor diseño de producción: Poor things

Mejor vestuario: Poor things

Mejor película internacional: The zone of interest: Jonathan Glazer

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr.: Oppenheimer

Mejores efectos visuales: Godzilla minus one

Mejor edición: Oppenheimer

Mejor cortometraje documental: The last repair shop

Mejor documental: 20 días en Mariupol

Mejor fotografía: Oppenheimer: Hoyte van Hoytema

Mejor cortometraje: The wonderful story of Henry Sugar

Mejor sonido: The zone of interest

Mejor banda sonora: Oppenheimer

Mejor canción original: Billie Eilish: “What was I made for?”, Barbie

Mejor actor: Cillian Murphy: Oppenheimer

Mejor actriz: Emma Stone: Poor things

Mejor director: Christopher Nolan: Oppenheimer

Mejor película: Oppenheimer