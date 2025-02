Los ganadores de los SAG Awards

El mundo del entretenimiento en Hollywood vivió otra de sus grandes noches con la celebración de la 31 entrega de los SAG Awards, reconocimiento que es entregado por el rubro de actores a lo mejor del cine y la pantalla chica.

En esta ocasión Shogun se convirtió en la gran ganadora de la noche, al llevarse cuatro de las cinco categorías en las que estaba compitiendo. Sin embargo, en lo que a la pantalla grande corresponde, sucedió algo muy curioso y es que, ninguna de las películas se llevó más de un reconocimiento a casa.

Una de las grandes sorpresas de la gala fue el triunfo de Timothée Chalamet como actor en un papel principal. El protagonista de A complete unknown (Un completo desconocido) se dijo completamente sorprendido por el reconocimiento, aunque, también afirmó que estaba en la búsqueda de convertirse en uno de los más grandes del mundo cinematográfico.

PREMIADOS

Cine

Mejor actor en un papel principal

Timothée Chalamet: A complete unknown

Mejor actriz en un papel principal

Demo Moore: The Substance

Mejor actor en un papel secundario

Kieran Culkin: A real pain

Mejor actriz en un papel secundario

Zoe Saldaña: Emilia Pérez

Mejor elenco

Conclave

Mejor actuación de acción de un equipo de especialistas en una película

The Fall Guy

Televisión

Mejor actor masculino en televisión o miniserie

Colin Farrell: The Penguin

Mejor actriz en un televisión o miniserie

Jessica Gunning: Bebé Reno

Mejor actuación de un actor en una serie dramática

Hiroyuki Sanada: Shogun

Mejor actuación de una actriz en una serie dramática:

Anna Sawai: Shogun

Mejor actuación de un actor en una serie de comedia

Martin Short: Only murders in the building

Mejor actuación de una actriz en una serie de comedia

Jean Smart: Hacks

Mejor reparto en una serie dramática

Shogun

Mejor reparto en una serie de comedia

Only murders in the building

Mejor actuación de acción de un equipo de especialistas en una serie de televisión

Shogun