Una noche que tuvo de todo: humor, grandes sorpresas y, sobre todo, varias lágrimas derramadas; así fue la celebración número 82 de los Globos de Oro, gala con la que Hollywood dio inicio a su temporada de premios.

La ceremonia, que se llevó a cabo en el Beverly Hilton de Los Ángeles, no solo reunió a las figuras más destacadas del cine y la televisión, sino que regaló momentos sumamente emotivos a sus asistentes, como el homenaje a Viola Davis, quien recibió el premio Cecil B. DeMille en reconocimiento a su destacada carrera.

Las grandes ganadoras de la noche fueron, en el terreno de televisión, la serie Shogun, que se alzó con cuatro estatuillas, incluyendo mejor serie de drama; mientras que para la pantalla grande se coronó Emilia Pérez, que se llevó la noche, también con cuatro galardones.

La más nominada

Emilia Pérez fue la cinta más nominada de la noche con 10 candidaturas y la más polémica de la temporada, refrendando su éxito al llevarse las categorías: mejor película de comedia o musical, mejor película en lengua extranjera, actriz de soporte y canción.

Karla Sofía Gascón, su protagonista, hubiera sido la primera actriz trans en ganar un Globo de Oro, lo que marcó un momento agridulce para la comunidad que la apoyaba. La madrileña, quien interpretó el papel de Juan “Manitas” del Monte y Emilia Pérez, sigue siendo una figura destacada en la representación LGBTQ+ en el cine para los próximos premios.

Sin embargo, la gran protagonista de la noche fue Demi Moore, quien, tras una carrera de más de 45 años, finalmente obtuvo el galardón a mejor actriz en película musical o comedia por su papel en The Substance. Visiblemente emocionada, aprovechó su discurso para reflexionar sobre la lucha y el valor de las mujeres en la industria del cine. “Hace 30 años, un productor me dijo que yo era una actriz de entretenimiento, no una actriz seria. Eso me marcó profundamente. Pero hace unos años, cuando me llegó el guion de ‘The Substance’, entendí que mi viaje no había terminado”, declaró al recibir su estatuilla.

También dedicó el premio a las personas que creyeron en ella en sus momentos más oscuros y animó a las mujeres a reconocer su valor y luchar por sus sueños. “Nunca seremos suficientes para todos, pero podemos saber nuestro propio valor”, expresó la estadounidense de 62 años.

Del Emmy al Globo de Oro

La serie histórica Shogun se convirtió en la gran triunfadora al llevarse cuatro Globos de Oro, consolidándose como una de las producciones más aclamadas del año.

Entre sus victorias destacan el premio para serie de televisión dramática y las actuaciones de su elenco: Anna Sawai obtuvo el galardón para actriz en una serie dramática, mientras que Tadanobu Asano fue reconocido como actor de reparto en una serie de televisión, logrando su primera estatuilla en su primera nominación.

Con este nuevo éxito, Shogun refuerza su estatus como un fenómeno televisivo, luego de su arrasadora participación en los Emmy.