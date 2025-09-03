Los “Godínez” se imponen en el cine

Los actores Regina Blandón y Daniel Tovar pidieron que se les “pagara” con fichas de casino; Michelle Rodríguez se emocionó con la creatividad de sus compañeros, pues si alguien tiraba un chiste, el otro respondía, y Roberto Aguirre, comprobó una vez más, lo que es ser un “mirrey”.

Así fue el rodaje de Mirreyes vs Godínez: Las Vegas, cuarta cinta de la saga que ya se encuentra en salas y que, en el día de su estreno, con más de 70 mil asistentes, derrotó a cintas hollywoodenses como Los Cuatro Fantásticos que apenas y rebasó la cifra de 50 mil boletos vendidos.

En esta nueva entrega ambos grupos se unen para tratar de resolver una negociación, por lo que deben acudir a la llamada Ciudad del Pecado para intentarlo. “Cuando nos dijeron que iba a ser en Las Vegas, pues Daniel tenía su problemita (de juego) y dijimos que nos paguen en fichas, fue una equivocación, pensamos que estaríamos más en la fiesta, pero no”, recuerda Regina de buen humor.

Escenarios icónicos

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas se filmó durante más de un mes en la ciudad estadounidense, en el mismo sitio donde se han rodado películas icónicas como Casino, protagonizada en 1995 por Robert De Niro y Sharon Stone.

Aguirre no sabía qué era un “mirrey” cuando le ofrecieron el proyecto, pero ahora así es como la gente lo llama en la calle. “Me tuve que poner a investigar. Y si la gente me dice así, quiere decir que tuvo éxito”, considera el actor.

¿Será la última película con los personajes? Nunca se sabe. Hay una idea que tiene que ver con la Navidad, pero nada concreto. “Lo que sí sabemos es que nos sentimos orgullosos desde la primera, cuando nos sentamos a leer el guion”, expresa Michelle.