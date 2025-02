La fiesta previa que se realiza días antes de la gala de los premios Grammy no se llevará a cabo este 2 de enero en la Crypto.com Arena, que originalmente es la casa de Los Ángeles Lakers.

Lo anterior debido a que los recursos que se destinan a la fiesta serán utilizados en solidaridad con California debido a los recientes incendios forestales que han afectado al estado.

La gala de Clive Davis, uno de los productores más célebres de Estados Unidos, que se realiza también previo a la ceremonia oficial de los Grammy, dirigirá también sus fondos en apoyo a las afectaciones por los incendios. Además, la ceremonia incluirá homenajes a héroes que han salvado vidas y hogares durante esta crisis.

Así mismo se realizará durante la gala un homenaje a Quincy Jones, productor musical que falleció el 3 de noviembre de 2024, debido al cáncer de páncreas, en Bel-Air a los 91 años de edad.

Quincy, entre otras cosas, fue el productor detrás de grandes artistas como Frank Sinatra y Michael Jackson. En medio de los reconocimientos habrá shows en vivo que darán artistas como: Billie Ellish, Charlie XCX, Sabrina Carpenter, Shakira, Chapell Roan, Teddy Swims, entre otros.

En México la gala podrá sincronizarse a través de TNT a partir de las 19:00 horas tiempo de la Ciudad de México o bien a través de la plataforma de streaming Max.

PRINCIPALES CATEGORÍAS

Grabación del año

“Now and Then”: The Beatles

“Texas hold’em”: Beyoncé

“Espresso”: Sabrina Carpenter

“360”: Charli XCX

“Birds of a feather”: Billie Eilish

“Not like us”: Kendrick Lamar

“Good luck, babe!”: Chappell Roan

“Fortnight”: Taylor Swift y Post Malone

Canción del año

“A bar song (Tipsy)”: Shaboozey

“Birds of a feather”: Billie Eilish

“Die with a smile”: Lady Gaga y Bruno Mars

“Fortnight”: Taylor Swift y Post Malone

“Good luck, babe!”: Chappell Roan

“Not like us”: Kendrick Lamar

“Please please please”: Sabrina Carpenter

“Texas hold’em”: Beyoncé

Álbum del año

New Blue Sun: André 3000

Cowboy Carter: Beyoncé

Short n’ sweet: Sabrina Carpenter

Brat: Charli XCX

Djesse Vol. 4: Jacob Collier

Hit me hard and soft: Billie Eilish

The rise and fall of a Midwest Princess: Chappell Roan

The Tortured Poets Department: Taylor Swift