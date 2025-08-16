Los HH presentan canción con Jhay P

Los HH están de vuelta para presentarnos su más reciente sencillo titulado “Nta”, un tema realizado en colaboración con el artista urbano colombiano Jhay P, que se atreve a decir lo que muchos callan: que a veces el amor no fracasa por falta de sentimiento, sino por falta de esfuerzo.

La fuerza de “Nta” radica no solo en su mensaje, sino en su sonido. Es una fusión musical en donde conviven la tuba y trompeta del regional mexicano, el flow urbano colombiano de Jhay P, una inesperada guitarra eléctrica muy rockera y por supuesto la voz ranchera y emocional de Cano Aguilar, parte fundamental de Los HH.

El tema forma parte de su próximo álbum, que saldrá en los próximos meses y lleva por título Contacto cero, un proyecto conceptual que narra en canciones todas las etapas emocionales tras una ruptura: desde la negación, hasta la aceptación.

Los HH siguen escribiendo su historia, apostando por letras sinceras, narrativas profundas y fusiones de sonido que renuevan el regional mexicano, siendo una de las agrupaciones emergentes más prometedoras de la nueva escena regional mexicana.