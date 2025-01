Los hijos que tuvo Enrique Guzmán

Además de ser reconocido como uno de los exponentes de rock and roll más importantes en México, Enrique Guzmán, también es conocido como el padre de Alejandra y Luis Enrique Guzmán, sin embargo, no son los únicos hijos que tiene, pues al separarse de Silvia Pinal, el cantante se volvió a casar y tuvo a Daniela y Enrique.

La adultez llegó muy pronto para Enrique Guzmán que, desde los 14 años, dejó la casa familiar y rentó un departamento con el dinero que ganaba trabajando con los Teen Tops, pues en esa época, su padre, don Jaime Guzmán Esparza, no aprobaba que se dedicara a la música.

Con los años, cuando su padre afrontó problemas económicos muy severos, Enrique le propuso que se convertirá en su representante y su relación no solo mejoró, sino que su progenitor aceptó el curso que el joven había decidido seguir para su vida profesional. Tras cosechar éxito como cantante, con temas como “Tu cabeza en mi hombro” y “La plaga”, incursionó en el mundo de la televisión, a lado de Silvia Pinal, en el programa Silvia y Enrique.

En esa época, don Enrique tenía 25 años y la actriz 37, motivo por el que, cuando oficializaron su relación, la familia del famoso no estuvo del todo de acuerdo, pues para ellos, era mucha la diferencia de edad que existía. “Hubo momentos que parte de la familia no la aceptaba, mis papás jamás se refirieron a ella como ‘la señora Pinal’, porque ya era mayor, muy mayor, y porque, además, la carrera de Enrique se cayó”, dijo el hermano del cantante, Emilio Guzmán, en una entrevista para Historias engarzadas.

Sin embargo, la pareja nunca se sintió intimidada por la diferencia de edad y, al poco tiempo, recibieron a su primera hija en común, Alejandra, la que llegó a este mundo cuando el cantante tenía 25 años. Dos años más tarde, con 27 años, tuvo a su segundo hijo, el que aconsejó a la Pinal que nombraran con su nombre y el de su abuelo materno, Luis.

Con los años, el intérprete ha lamentado no haber sembrado una relación estrecha con Alejandra y Luis Enrique, pues en esa época se enfocó en su carrera profesional. “Yo tuve la culpa un poquito, era yo muy viajador, trabajaba yo mucho y no los vi crecer, de repente volteé la cara y mis hijos ya estaban yendo a la escuela, no los vi crecer, cosa que me molestó siempre, hasta el día de hoy”, dijo, reconociendo que ambos le han reclamado su ausencia.

La distancia entre don Enrique y sus hijos se agudizó cuando comenzaron los problemas en su matrimonio, debido a que, eventualmente, se divorciaría de la diva del cine, quien se quedó con la custodia de los menores. “Me los ocultó, al principio, hubo muchos problemas”, dijo a Mónica Garza.

Aunque la separación fue muy complicada para él, con el paso del tiempo logró reanudar su vida, cuando se volvió a casar con Rosalba Welter, con quien tuvo a dos hijos más, Andrea y Enrique, de 44 y 40 años de edad a la fecha, respectivamente.

Pese a que Andrea y Enrique llevan un estilo de vida mucho menos mediático que sus hermanos mayores, sostienen muy buena relación con Alejandra y Luis Enrique.